Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay dün saat 18.00 sıralarında Gaziantep’in Nizip ilçesi Otoban yolu üzeri Keklik köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Abdullah Halil D. ve Abdullah B. (50) ve İdris B. isimli şahıslar konuşup uzlaşmak için buluştu. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada İbrahim Halil D., Abdullah B. yaralandı. Yaralılar Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan İbrahim Halil D.yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla alakalı soruşturması devam ediyor.



