Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce'de etkili olan sağanak sonrası meydana gelen su baskınları ve toprak kaymasının ardından nehirde çamura saplanan iki ineği, gönüllü arama kurtarma ekibi kurtardı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla oluşturdukları "Rafting Arama Kurtarma" adı verilen gönüllü arama kurtarma ekibiyle bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Kayıp 5 kişinin bulunması için bölgedeki çalışmaların sürdüğünü aktaran Tepe, "Çalışmalarımız çerçevesinde botla arama yaparken nehre saplanmış halde sadece çenesi görünen bir hayvan gördük. Ekip arkadaşlarımla hayvanı kurtardık. Gözünden anlaşılıyor inanılmaz korku ve tedirginlik var. Üşümüştü, üzerini sildik, tişörtlerimizle kuruladık. İnsanlık ölmedi, önce can dedik. Kayıplarımızın üzüntüsünü yaşarken bir nebze moral oldu. Arama çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. İnşallah arama çalışmalarımızın sonucunda güzel neticeler alırız." dedi.

Tepe, büyük bir sel felaketi yaşandığına işaret ederek, "Gördüğüm manzara korkutucu. Her yer savaş alanı gibi. İki hayvanı nehrin içinde ölmek üzereyken bulduk. İnşallah bundan sonra kayıplarımızı da Rabbim canlı bulmayı nasip etsin." diye konuştu.

Durumu ilgililere bildirdiklerini belirten Tepe, hayvanların güvenli yere alınacağını kaydetti.