Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şeker yerine Anzer balı kullanılarak yapılan dondurmanın bir topu 100 liradan satılıyor. Dondurmanın kilogram fiyatı ise 2 bin 500 lira. Dondurma dükkânının sahibi Erhan Osmanoğlu “Bu özel bir dondurma. Biraz pahalı. Ülkemizin önde gelen simaları sipariş veriyor. Bugüne kadar 5 kilo yaptık. Enfes bir tada sahip, yiyen biliyor” diye konuştu.