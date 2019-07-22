Şeker yerine Anzer balı kullanılarak yapılan dondurmanın bir topu 100 liradan satılıyor. Dondurmanın kilogram fiyatı ise 2 bin 500 lira. Dondurma dükkânının sahibi Erhan Osmanoğlu “Bu özel bir dondurma. Biraz pahalı. Ülkemizin önde gelen simaları sipariş veriyor. Bugüne kadar 5 kilo yaptık. Enfes bir tada sahip, yiyen biliyor” diye konuştu.
Safranlı dondurma: Bir topu 100 lira
22.07.2019 - 07:28 | Son Güncelleme: 22.07.2019 - 07:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kadıköy’de bir dondurmacıda satılan ve içinde İran safranı bulunan özel dondurma, fiyatıyla dudak uçuklatıyor.
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638709 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/638709.aspx
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