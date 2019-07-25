Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 2 şüpheli, Elazığ merkez ile Sivrice ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.