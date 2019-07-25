Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 2 şüpheli, Elazığ merkez ile Sivrice ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.
Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
25.07.2019 - 11:23 | Son Güncelleme: 25.07.2019 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ polisi tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : elazığ,daeş,operasyon,
639460 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/639460.aspx
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