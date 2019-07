Türkiye Gazetesi

İrili ufaklı müesseselerde 500 ton civarında tarhana imal edilen ilçede her yıl Tarhana Festivalı adı altında düzenlenen etkinliğin son gününde sosyal medyada 2 milyon kişiden fazla takipçisi bulunan ünlü sanatçı Buray konserini yaklaşık 10 bin kişi izledi. Konser alanının dolmasından dolayı 10 bin kişinin de dışarıda kaldığı konser için İzmir, Uşak, Manisa, Afyon ve Denizli'den bir çok vatandaş Gediz ilçesine geldi.



Konser için gelen vatandaşlar Gediz tarhanasına büyük ilgi gösterdi. Gediz'e gelen misafirlere tarhananın şifa kaynağı olduğunu ve yapılışını anlatan üreticiler, yaptıkları açıklamalarda, ''Kırmızı biber, soğan, yoğurt, nane, tuz, un be bir önceki yapımlı olan tarhanadan alınan ekşi maya ilave edilip yoğrularak hamur haline getirilir. Bu hamur 3 hafta süre ile bekletilerek fermantasyon yani ekşiyip tatlanması oluşur. Oluşan hamur kaşıklarla bezlerin üzerine dökülür. Kurumaya bırakılır. Hava sirkülasyonu ile kuruyan tarhanalar ovularak elekten geçirilir. İnce toz haline gelmiş tarhana tekrar bezlere serilerek iyice kurutulur. Kuruyan tarhana tüketime hazır hale gelir.'' dediler.



Gediz'de hemen her evin kışlık zahire olarak her yıl sonbaharda ürettiği tarhananın sayısız hastalığa şifa kaynağı olduğu ve 5 asırdır yapılıp tüketildiğini belirttiler.

Gediz 17. Tarhana Festivali'nde tarhananın yanı sıra, Alanya'dan gelen el yapımı bebekler ve Gediz yöresine ait el emeği göz nuru bindallı kıyafetleri büyük ilgi gördü. Festival için Türkiye'nin çeşitli illerinden Gediz'e gelen esnaflar kazanlarından memnun olduklarını ve önümüzdeki yıllarda da geleceklerini ifade ettiler. Gediz Belediye Başkan Vekili Hüseyin Tüysüz, Festivale gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını belirtti.



Tüysüz, ünlü sanatçı Buray'a ve bu etkinliğe katılan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyorum.'' dedi. Festivalin son gününde düzenlenen etkinliklere katılan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, "17.'si düzenlenen Gediz Tarhana Festivali için geldik. İlçelerimizi neyle ünleniyorsa, o konuyla ilgili ülke gündemine sokmak lazım. Gediz'in sıcak suyu var, termali var. 17'nci kez adını verdiği tarhanası var. Bunlardan da öte, belkide dünyanın en güzel dağı var, Murat dağı var. Ben buradan Gediz, Kütahya ve Uşak'a sesleniyorum. Murat dağımıza sahip çıkalım. Bizim daha çok Murat dağının eteklerinde Gediz tarhanası içmemiz lazım.'' dedi.



Buray konseri sonrası düzenlenen havai fişek gösterisi büyük beğeni topladı.