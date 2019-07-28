Olay, Buharaevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çevreyolu Buharaevler Kavşağı’nda bir silahlı kavga olayına müdahale amacıyla trafik akışını düzenleyen polis ekiplerinin yol kenarına park ettikleri aracı bir tır sıkıştırdı. Lastiği patlayan polis otosu hareket edemeyince araç vatandaşlar yardımıyla kaldırılarak kenara alındı. Polis otosunda maddi hasar meydana geldi
Tırın sıkıştırdığı polis otosunu vatandaşlar kurtardı
28.07.2019 - 23:42 | Son Güncelleme: 28.07.2019 - 23:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum’da bir tırın sıkıştırdığı polis otosunu vatandaşlar kurtardı.
Etiketler : Çorum,yaşam haberleri,
640235 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/640235.aspx
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