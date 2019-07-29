Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Ünlü makyaj sanatçısı Hamiyet Akpınar, yaz makyajının püf noktalarını anlattı. Akpınar’a göre, tabii güzelliğinizi ortaya çıkaracak ufak dokunuşlar yeterli. Doğru ürünleri minimum şekilde uygulayarak yok gibi görünen bir ten makyajıyla güne başlanabiliyor. Makyajı uygulamadan önce mutlaka güneş koruyucu içeren ürünler tercih edilmeli. Hamiyet Akpınar’a göre güzel bir cilde yapılacak en iyi yatırım, güneşin zararlı ışınlarından korumaktan geçiyor. Püf noktalarını da paylaşan ünlü makyöz “Fondötenin altına uygulayacağınız yüksek faktörlü güneş kremi yağlı veya suya dayanıklı değilse, makyajınız da aynı doğrultuda kalıcı olmaz ve akar. Bu yüzden fondötenin altına mutlaka suya dayanıklı bir güneş kremi kullanmalısınız” diyor. Plaj makyajında ince yapılı fondöten, bb krem veya güneş koruyucular da etkili. Yaz aylarında yoğun ten makyajı yerine natürel ve sade görünümler tercih edilmeli diyor Akpınar ve ekliyor: Her zaman ve her yerde en güzel görünen cildin, en nemli cilt olduğunu asla aklınızdan çıkarmayın! Yazın cildimiz su kaybettiği için bol su tüketmelisiniz ve cildinizi yoğun bir şekilde nemlendirmeyi ihmal etmemelisiniz.