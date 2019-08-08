Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Az bulutlu 31 
İstanbul: Az bulutlu 31 
İzmir: Az bulutlu ve açık 35 
Bursa: Az bulutlu 34 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35 
Antalya: Az bulutlu ve açık 38 
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28 
Trabzon: Parçalı bulutlu 26 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39 