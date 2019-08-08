Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gebze Kirazpınar Toplu Konut Projesi’nin hak sahiplerini belirlemek için Gebze Spor Salonu’nda noter huzurunda kura çekilişi yapıldı. 150 adet 2 artı 1 proje için 6 bin 71, 150 adet 3 artı 1 proje için ise 6 bin 83 başvuru oldu. Kura çekilişi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Salonda koltuklar dolunca, vatandaşlar sahaya oturdu.

'SEVDİKLERİMLE SEVİNCİMİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM'

Yapılan hak belirleme kura çekiminde daire almaya hak kazanan Fatih Bozkurt, "Çok mutluyum. Beklemiyorduk. Şansımız binde birdi. Çıktığı için çok mutluyum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Cümleler boğazıma düğümlendi bir an önce sevdiklerimle buluşmak istiyorum. Çok şanslıydım. Gerçi hayatta hiç şanslı olmadım ama ilk defa böyle şans yüzüme güldü. Ne yapacağımı bilemiyorum." dedi.

SEVİNÇTEN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI



Kura çekimi sırasında heyecandan gözyaşlarını tutamayan Nebahat Koçak ise, "Şuan çok heyecanlıyım. Bugün TOKİ için iş yerinden izin aldım. Çok mutluyum. 12 yıldır kiracıyım" derken, Zeynep Çınar isimli vatandaş ise, "4 yıldır kiracıyım. Bugüne kadar hiçbir sayısal şansım olduğuna inanmıyorum. Bunun Allah tarafından verilen bir nasip olduğunu düşünüyorum. Nasibe şükürler olsun. Şuan çok karışık hissediyorum. İşten gelirken herkes çıkacak dedi. Ben öylesine geldim. Devletimize güzel bir hizmet sunduğu için teşekkür ederim." diye konuştu.