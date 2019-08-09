Kaza, akşam saatlerinde, TEM yolunun Arifiye mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Hüseyin Bayraktar yönetimindeki otomobil ile aynı yönde ilerleyen Şahin Duman yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Ayça Kübra Bayraktar, Tuba Bayraktar ve Enise Duman yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Otomobiller çekici ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.