Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Arsin ilçesi TEDAŞ Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Rize’den Trabzon istikametine doğru seyrederken kontrolden çıkarak refüje çarptı. Otomobil daha sonra da kavşaktaki bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle otomobillerin birinde bulunan 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ters dönerek hurda haline gelen otomobilde bulunan 2 kişi ise kazadan yara almadan kurtulurken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.