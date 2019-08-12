Şişli Bomonti'de 34 YJ 38 40 plakalı otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koyun görenleri hayrete düşürdü. Başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler "bu kadarına da pes artık" dedirtti. Görüntülerde, koyunun nefes alabilmesi için bagaj kapağından kafasının çıkartıldığı ve aracın hızla trafikte ilerlediği görülüyor.
Kurbanlık koyunu otomobil bagajında böyle taşıdı
12.08.2019 - 13:15 | Son Güncelleme: 12.08.2019 - 13:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şişli'de bir otomobil sürücüsü kurbanlık koyunu aracın bagajında taşıdı. Görenleri hayrete düşüren o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Etiketler : Şişli,kurbanlık koyun,
643392 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/643392.aspx
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