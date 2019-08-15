Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trakya Bölgesi, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden binlerce tatilci vatandaşın akınına uğradı.

Tekirdağ’ın merkez ilçesinde bulunan Kumbağ ve Altınova plajları, Marmara ve Avşa Adalarına gelen vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle Tekirdağ-İstanbul yolunda yoğunluk oluştu.

Emniyet'ten olağanüstü önlem

Tatilcilerin güzergah yolu üzerinde bulunması nedeniyle Tekirdağ'da yaşanan yoğunluğu bertaraf etmek için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik ve Bölge Trafik ekipleriyle birlikte toplamda 644 polis ve bekçi yolda görev alarak trafiği rahatlatmaya çalıştı.

Tatilcilerin yol güzergahlarında ekiplerin yoğun ve başarılı çalışmaları sonucu yolda herhangi bir aksaklık meydana gelmeden gecenin ilerleyen saatlerinde trafikteki yoğunluk normal seyrine döndü.