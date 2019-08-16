Kadıköy'de aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan korunmaya çalışanlar ilginç görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar çanta ve şemsiyelerle ıslanmamaya çalıştı. Bazıları ise koşarak saçaklara sığındı. Kentte yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.
İstanbul'da yağmur etkili oluyor
16.08.2019 - 09:31 | Son Güncelleme: 16.08.2019 - 09:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da bazı ilçelerde yağmur etkili oluyor.
Kaynak: DHA
Etiketler : istanbul,yağmur,etki,
644051 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/644051.aspx
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