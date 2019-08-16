Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre; Susuz’dan Ardahan’a seyir halindeki A.B.B. yönetimindeki kamyonet ile Kars-Ardahan karayolunda seyir halindeki G.B. yönetimindeki minibüs ile çarpıştı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu ve yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Öte yandan kamyonetle ile minibüsün çarpıştığı ve 7 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.