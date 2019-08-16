Edinilen bilgilere göre; Susuz’dan Ardahan’a seyir halindeki A.B.B. yönetimindeki kamyonet ile Kars-Ardahan karayolunda seyir halindeki G.B. yönetimindeki minibüs ile çarpıştı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu ve yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.
Öte yandan kamyonetle ile minibüsün çarpıştığı ve 7 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Susuz’da trafik kazası: 7 yaralı
16.08.2019 - 12:37 | Son Güncelleme: 16.08.2019 - 12:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ın Susuz İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre; Susuz’dan Ardahan’a seyir halindeki A.B.B. yönetimindeki kamyonet ile Kars-Ardahan karayolunda seyir halindeki G.B. yönetimindeki minibüs ile çarpıştı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu ve yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kars,kaza,
644096 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/644096.aspx
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