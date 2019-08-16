Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Sancaktepe'de, görev dönüşü kayganlaşan yolda motosikletiyle geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ali Ulaş'ın cenazesi memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde defnedildi.

Şehit Ulaş'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınarak Müftü Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Şehit polis Ulaş'ın eşi Beyhan, oğlu Kürşat, kızı Tuğba Ulaş ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Burada alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi Turhal Belediyesi önünde hazırlanan alana konuldu. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası şehidin cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Tokat Vali Vekili Mehmet Gökdekmerdan, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.