Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Çukurova’ya bağlı Kabasakal Mahallesi’nde gündüz vakti devriye atan polis ekipleri, akaryakıt istasyonuna uğradı. Ekipler, buradaki bir aracın içinde biri bekçi üniforması giymiş iki kişi gördü. Bekçilerin gece görevli olması sebebiyle durumdan şüphelenen polis, kimlik kontrolü yaptı. Üniformalı Baran Y’nin (22) bekçi olmadığı, üzerinde de kelepçe ve ruhsatsız tabanca bulundurduğu tespit edildi. Yanındaki arkadaşı Onur A’nın (18) üzerinde de kurusıkı tabanca çıktı. İkili gözaltına alındı. “Bekçilik hayalimdi. Sınava girdim ama kazanamadım. O zaman kıyafeti almıştım. Bugün de ruhsatsız tabancam yanımda diye üniformayı giydim” diyen Baran Y. ile arkadaşı, çıkarıldıkları mahkemece serbest kaldı.