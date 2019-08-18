Ankara’nın Nallıhan ilçesi Davutoğlan Mahallesi'nde müstakil bir evde belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yanan evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Başkentte bir ev küle döndü
18.08.2019 - 15:58 | Son Güncelleme: 18.08.2019 - 15:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da sebebi henüz tespit edilemeyen yangında bir ev küle döndü.
Kaynak: İHA
Etiketler : başkent,ev,kül,
644544 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/644544.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER