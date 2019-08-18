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Taksim'de yabancı uyruklu vatandaşlar birbirine girdi!
18.08.2019 - 17:12 | Son Güncelleme: 18.08.2019 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Taksim Talimhane’de Pakistan ve Afganistan uyruklu şahıslar güpegündüz makas ve bıçaklarla birbirine girdi. Olayda çok sayıda kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, tarafları ayıran polis ekipleri olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı
Kaynak: İHA
Etiketler : taksim,yabancı,vatandaş,
644562 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/644562.aspx
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