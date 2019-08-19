Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafızpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan İsmail Beşli (69), henüz belirlenemeyen nedenle 5. kattaki dairesinin balkonundan zemine düştü.

Beşli'yi yerde hareketsiz halde gören komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Evin önüne gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Beşli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Beşli'nin cenazesi, polisin olay yerindeki incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.