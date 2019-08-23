Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, Çanakkale'de saat 09.58'de, merkez üssü Biga olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 6,99 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.
Çanakkale'de 3.6 büyüklüğünde deprem | Son Depremler
23.08.2019 - 10:48 | Son Güncelleme: 23.08.2019 - 10:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : Çanakkale,deprem,son depremler,
645678 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/645678.aspx
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