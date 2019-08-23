Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, Çanakkale'de saat 09.58'de, merkez üssü Biga olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 6,99 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi.