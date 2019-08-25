Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki operasyonda A.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 142 gram esrar, 87 gram Hint keneviri tohumu, 13 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan A.T.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.