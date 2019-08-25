Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki operasyonda A.T. isimli şahıs gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 142 gram esrar, 87 gram Hint keneviri tohumu, 13 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan A.T.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu
25.08.2019 - 21:05 | Son Güncelleme: 25.08.2019 - 21:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Osmaniye,uyuşturucu,operasyon,
646288 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/646288.aspx
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