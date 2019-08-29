Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Az bulutlu ve açık 31 
İstanbul: Az bulutlu 30 
İzmir: Az bulutlu ve açık 34 
Bursa: Az bulutlu ve açık 32 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 36 
Antalya: Az bulutlu ve açık 37 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 29 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 27 
Erzurum: Parçalı bulutlu 29 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 39 