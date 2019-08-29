Edinilen bilgiye göre; Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, düzensiz göçmenleri Bodrum'dan yasa dışı yollarla başta Yunan adaları olmak üzere yurt dışına çıkaran şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Bodrum merkezli operasyonda eş zamanlı olarak Muğla, Aydın ve Manisa'da tespit edilen ev ve iş yerlerine baskın düzenlendi. İnsan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 9 şüpheli, gözaltına alınarak Bodrum’a getirildi. 2 gün gözaltında kalan 9 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, soruşturma kapsamında 2 kişinin daha arandığı öğrenildi.
Bodrum'da insan tacirlerine büyük darbe: 9 gözaltı
29.08.2019 - 15:37 | Son Güncelleme: 29.08.2019 - 15:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bodrum'da yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığına karıştıkları iddiasıyla aranan 9 şüpheli, üç ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, düzensiz göçmenleri Bodrum'dan yasa dışı yollarla başta Yunan adaları olmak üzere yurt dışına çıkaran şebekeye yönelik operasyon düzenledi. Bodrum merkezli operasyonda eş zamanlı olarak Muğla, Aydın ve Manisa'da tespit edilen ev ve iş yerlerine baskın düzenlendi. İnsan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 9 şüpheli, gözaltına alınarak Bodrum’a getirildi. 2 gün gözaltında kalan 9 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bodrum,insan,tacir,gözaltı,
647050 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/647050.aspx
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