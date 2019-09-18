Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.00’da, Edirne ili Enez ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisinde 19 erkek, 15 kadın, 7 çocuk olmak üzere 41 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.
Enez açıklarında 41 düzensiz göçmen yakalandı
18.09.2019 - 20:40 | Son Güncelleme: 18.09.2019 - 20:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne’nin Enez ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, yasa dışı yollarla lastik bot içerisinde Yunanistan’a geçmeye çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı.
Etiketler : Enez açıkları,düzensiz göçmen,
651128 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/651128.aspx
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