Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.00’da, Edirne ili Enez ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisinde 19 erkek, 15 kadın, 7 çocuk olmak üzere 41 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.