Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.00’da, Edirne ili Enez ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisinde 19 erkek, 15 kadın, 7 çocuk olmak üzere 41 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi.