Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi ile Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan Yaylası mevkiinde bulunan Uğurlu Dağ’a mevsimin ilk karı düştü. Bir haftadır etkili olan soğuk hava bölgede etkisini artırdı.