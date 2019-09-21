Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi ile Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan Yaylası mevkiinde bulunan Uğurlu Dağ’a mevsimin ilk karı düştü. Bir haftadır etkili olan soğuk hava bölgede etkisini artırdı.
Ardahan'a mevsimin ilk karı düştü
21.09.2019 - 19:40 | Son Güncelleme: 21.09.2019 - 19:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ardahan'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı. Kentte bir haftadır etkili olan soğuk hava beraberinde kar yağışını da getirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ardahan,
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