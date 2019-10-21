Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıkların 2 ile 4 derece santigrat azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.Rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer güneybatılı yönlerden orta kuvvette esmesi tahmin edilmektedir"denildi.
Öteyandan bölgede en düşük hava sıcaklığının 18 en yüksek ise 24 derece olması beklendiğini aktarıldı.
Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı
21.10.2019 - 11:47 | Son Güncelleme: 21.10.2019 - 11:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman,Bingöl ve Tunceli'de sağanak yağış beklendiğini bildirdi.
Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir.Sıcaklıkların 2 ile 4 derece santigrat azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.Rüzgarların değişik yönlerden hafif, yer yer güneybatılı yönlerden orta kuvvette esmesi tahmin edilmektedir"denildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Meteoroloji,
657603 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/657603.aspx
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