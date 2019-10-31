Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Kara bulutlarla kaplanan kentte gündüz geceye döndü. Sağanak yer yer etkili olmaya başladı.
İstanbul'da beklenen yağmur başladı
31.10.2019 - 14:29 | Son Güncelleme: 31.10.2019 - 14:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da beklenen yağmur başladı. Kara bulutlarla kaplanan kentte yer yer sağanak etkili oluyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : istanbul yağış,istanbul hava durumu,
659685 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/659685.aspx
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