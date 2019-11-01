Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP’li Maltepe Belediyesi’nin taşeron şirketi MATAŞ’ın işçileri, toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin yerine getirilmediği ve haksız işten çıkarmalar yapıldığı gerekçesiyle 5 gün önce greve gitti. Bu sebeple bazı mahallelerde çöpler birikti. 480 işçi, toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanıp, işten çıkarılan arkadaşları geri alınıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.

Maltepe’den cesaret alan CHP’li Ataşehir Belediyesi Temizlik ve Fen İşleri işçileri de ücretlerini tam ve zamanında alabilmek, ayrıca işten atılan sendika üyesi iki arkadaşlarının geri alınması için dün günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Eylemle ilgili konuşan DİSK Genel İŞ Sendikası Anadolu Yakası 1. No.lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan “Sözleşmemiz var. Bundan 25 gün önce maaşlarda eksiklikler olduğu için toplandık. Bunun hakkında karar aldık. Fakat iki arkadaşımız işten çıkarıldı. Bunun haksız bir uygulama olduğunu ifade etmemize rağmen belediye yönetiminden olumlu bir sonuç alamadık. Arkadaşlarımız ücretlerini tam alamadıkları için bankalara ev sahiplerine borçlanıyorlar evlerine icra geliyor. Bizim derdimiz başkanı, kurumu, Ataşehir’i zora sokmak değil. Fakat bu taleplerimizin karşılanmasını en doğal hakkımız. Umarım olumlu bir cevap verilir, biz de işimize devam ederiz” dedi. İSTANBUL