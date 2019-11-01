Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Üsküdar'daki Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda yeni öğretmen önlüklerini tanıttı. Uygulamaya dair konuşan Selçuk “İstanbul, pilot ilimiz. Birinci dönemin bitimine kadar çalışma devam edecek. Talep gelirse revizyonlar yapılıp ikinci döneme hazır hâle getirilecek” dedi. Öğretmenin giyimi ve davranışlarıyla rol model olduğunu belirten Selçuk “Önlük aslında sadece bir kıyafet değil, ustalığın simgesi. Bütün öğretmenlerimizin kullanımına yönelik bir mecburiyetimiz elbette yok” ifadelerini kullandı. Yeni önlükler, dünyaca tanınan modacı kız kardeşler Ayşe ve Ece Ege tarafından üç ayrı model olarak tasarlandı. İSTANBUL