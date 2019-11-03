Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taksim civarında iki kadın, boş akbil doldurma bahanesiyle vatandaşlardan para dilendi. Duygu sömürüsüyle vatandaşları kandıran kadınlar, zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Basın mensubunun, ‘Neden vatandaşlara duygu sömürüsü yapıyorsun’ sorusuna ise dilenci kadınlardan birisi ‘Ne sömürüsü yapacağım, mağdur durumdayım. Ekmek parası için’ diye cevap verdi. Daha sonrasında ekiplerce tutanak tutularak dilencilerin üzerinden çıkan 75 liraya el konuldu. Ardından ise kabahatler kanununa göre 153 TL cezai işlem uygulandı.