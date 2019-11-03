Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde dün meydana gelen bombalı saldırıda ölen ve yaralananların yakınları, ülkelerine geçmek için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki askeri giriş noktasına geldi. İzni olmadığı için ülkelerine geçiş yapamayan Suriyeliler, resmi kurumlardan izin almak için bekliyor. Ülkelerine geçmek isteyen Suriyelilerin sınırda bekleyişi sürüyor.