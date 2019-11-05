Alınan bilgilere göre, Diyarbakır’dan batı illerine uyuşturucu sevkıyatı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Gaziantep-Adana yolu üzerinde çekici kamyonu durdurdu. Detektör köpeği tarafından araçta yapılan aramada 46 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü S.Y, gözaltına alındı.
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu
05.11.2019 - 22:00 | Son Güncelleme: 05.11.2019 - 22:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 46 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Etiketler : Kahramanmaraş,
660816 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/660816.aspx
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