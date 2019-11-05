Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır’dan batı illerine uyuşturucu sevkıyatı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Gaziantep-Adana yolu üzerinde çekici kamyonu durdurdu. Detektör köpeği tarafından araçta yapılan aramada 46 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü S.Y, gözaltına alındı.