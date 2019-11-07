Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Bu yıl teması ‘Peygamberimiz ve Aile’ olan etkinlikler, ülke genelinde birçok farklı programla milyonlarca kişiye ulaşacak. Ankara’da Kur’ân-ı kerim tilaveti ile başlayan toplantıda aile değerlerini korumaya yönelik hazırlanan dört kısa filmin de gösterimi yapıldı. Mevlid-i Nebi Haftası’nda Peygamberimizi anma ve anlamaya yönelik birçok program gerçekleştirileceğini ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş “Amacımız Peygamber Efendimizin sünneti seniyyesini günümüz dünyasıyla buluşturmak, onun rahmet mesajlarını zihin ve gönüllere ulaştırmaktır. Milletimizin her ferdinin yüreğinde var olan peygamber sevgisini daha da pekiştirmek, o mukaddes sevgiyle birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı canlı tutmaktır” dedi.

Yarın İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Kongre ve Gösteri Merkezi Salonu’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Mevlid-i Nebi Haftası’nın açılış programı gerçekleştirilecek. Aile özelinde gerçekleşecek etkinliklerde salon programları, okul ve radyo ve televizyon programlarıyla farkındalık oluşturulacak.

BARİ CAMİLERE SALON TAKIMI DA KOYUN

Akşam namazı için gittiği caminin sandalye ile doldurulduğunu gören İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç “Yakında cami içlerinde salon takımları görmeye mi başlayacağız?” diye isyan etti. Diyanet İşleri Başkanlığını göreve çağıran Avdagiç, sosyal medya hesabından “Ortaköy’deki Teşrifatçı Hacı Mahmut Camii’den bu akşam çektiğim enstantaneler. İş zıvanadan çıkmış. Yakında cami içlerinde salon takımları görmeye mi başlayacağız? Allah aşkına bu absürt uygulamaya dur diyecek kimse yok mu?” şeklinde seslendi. Diyanet İşleri Başkanlığı üç yıl önce ‘sandalyede namaz kılmanın doğru olmayacağını’ açıklamıştı. Ancak uyarılar camilerdeki tabure furyasına engel olmadı. Vatandaş, Diyanet’ten camilerimize kilise görüntüsü veren tabure, sıra ve sandalyelerin kaldırılmasını istiyor.