Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, cezaevinden yeni çıkan Cem Y., Kartal Yıldırım Sokak'ta 6 katlı bir binanın 3. katında yaşayan ablasını, eniştesini ve yeğenini silahla vurdu.

Aralarında çıkan nedeni henüz bilinmeyen tartışma sonucu sinirlenen Cem Y. önce eniştesi Serkan G.'yi başından, olayı engellemeye çalışan ablasını ve yeğenini ayağından vurdu.

Silah sesleri ile uyanan komşular durumu emniyet ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Cem Y.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili polis ekiplerine açıklama yapan Cem Y. soğukkanlılığıyla dikkat çekerek, "Aha silah aha mermi" ifadelerini kullandı.

112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile yaralı enişte, abla ve yeğeni hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan enişte Serkan G.'nin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.