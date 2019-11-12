Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultangazi’de yaşayan Hamide Yurtdere (71), 3 ay önce dudağında çıkan bir yara üzerine hastaneye gitti. Dudağından parça alınan Yurtdere’nin damak kanseri olduğu tespit edildi. Vücudunda hızla ilerleyen tümör ve dudağında çıkan yara günden güne büyüyen Yurtdere, ağzını kullanamaz hale geldi. Konuşamayan, yemek yiyemeyen ve sadece şırınga yardımıyla su içebilen yaşlı kadın için kızı Serap Yurtdere, doktorların 1 ay ömür biçtiğini söyledi. Annesine kardeşiyle birlikte baktıklarını söyleyen Serap Yurtdere, annesinin bazen acıdan başını duvarlara vurduğunu belirtti. Evde annesinin acı çektiğini ve bakımının çok zor olduğunu ifade eden Serap Yurtdere, uzanacak yardım ellerini bekliyor.

“Parça aldılar 3 ayda bu kadar yayıldı”

Dudağının üzerinde çıkan bezeyi annesinin patlattıktan sonra bu hale geldiğini ve 3 ay gibi kısa bir sürede hızla yayıldığını söyleyen Serap Yurtdere, “3 aydan beri böyle. Küçük bir sıkıntısı vardı gözünün altında. Hastaneye götürdük antibiyotik tedavisi uyguladılar. İğne yapıp, antibiyotik yapıp eve yolladılar. En sonunda dudağında uçuk gibi bir şey vardı. Evde kendimiz tedavi etmeye çalıştık ama geçmedi. Araştırma hastanesine götürdük oradan parça alındı. Parça alındıktan sonra da büyük bir hızla ilerledi. 3 ayın içerisinde de bu şekle geldi. Beyninde dediler önce bize. Beyin MR’ı çekildi. Beyninden parça aldılar temiz çıktı. Burun tarafındaki bezeyle oynadı kendisi patladı o. Doktor ‘Tümör patlaması’ dedi. Kan geldikten sonra dudağındaki yara büyüdü. Parça aldılar ondan sonra 3 ayda bu kadar yayıldı” dedi.

“Taş çatlasın 1 ay yaşar dediler”

Hamide Yurtdere için doktorların yapılacak bir şey kalmadığını söylediğini belirten Serap Yurtdere, evde çok ağrısı olduğu için annesinin başını duvarlara vurduğunu ifade etti. Yurtdere, “Durumu kritik diyorlar. Yapılacak bir şey kalmamış. Vücudun komplesini sarmış. Çok ağrısı var. Ağrısı olduğu zaman başını duvara vuruyor. Sinirleniyor, hırçın davranıyor. Sadece şırıngayla su verebiliyoruz. Mama veriyorduk mamayı kabul etmiyor artık vücudu. Sadece hastaneye gittiğimiz zaman 1-2 gün tutuyorlar. Mama veriyorlar. Sonra ‘Hastanızı götürebilirsiniz. Yapacak bir şey kalmamış’ diyorlar. Taş çatlasın 1 ay yaşar dediler. Eğer kemoterapi tedavisi görürse 2 ay yaşar diyorlar. Görmezse 1 ay” diye konuştu.

Annesi için yardım bekleyen Serap Yurtdere, maddi ve manevi çok zor günler geçirdiklerini söyledi. Annesinin son günlerinde acı çekmesini istemeyen Yurtdere, “2 kardeş bakıyoruz biz. Kardeşim bu yüzden işinden oldu. Kirasını ödeyemediği için evden atılmak üzere. O da gelip burada kalıyor. Gerçekten çok zor oluyor bakımı. Kaldıramıyoruz, çeviremiyoruz. Şu an altına pisliyor. Gerçekten çok zor” şeklinde konuştu.