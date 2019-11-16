Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay, Eflani Yolu Ağaçkese Köyü mevkiinde meydana geldi. İlker D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken alev aldı. Aracının alev aldığını gören sürücü durumu Safranbolu Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekip yangına müdahale ederek söndürdü.