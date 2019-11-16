Edinilen bilgiye göre, olay, Eflani Yolu Ağaçkese Köyü mevkiinde meydana geldi. İlker D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken alev aldı. Aracının alev aldığını gören sürücü durumu Safranbolu Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekip yangına müdahale ederek söndürdü.
Seyir halindeki otomobil alev aldı
16.11.2019 - 14:21 | Son Güncelleme: 16.11.2019 - 14:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük-Eflani yolunda seyir halindeki bir otomobil alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobil kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : alev alan otomobil,
662973 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/662973.aspx
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