Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Malatya'da özel bir lisede öğretmen olan Y.C., bir başka kurumda öğretmenlik yapan meslektaşını rahatsız etmeye başladı. Bu durumdan rahatsız olan kadın öğretmen durumu ailesine söyledi. Baba Z.K., Y.C.'yi arayarak kızını bir daha rahatsız etmemesini söyledi. Ancak iddiaya göre çıkan tartışma üzerine Y.C. aracıyla Z.K.'nın evinin olduğu sokağa gelerek Z.K.'nın park halindeki aracına çarptı. Y.C.'nin kendisine zarar vereceği düşüncesine kapılan baba Z.K. yanında bulunan pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Baba Z.K. ile açılan ateşten yara almadan kurtulan Y.C. gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş tüfek kartuşu bulurken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.