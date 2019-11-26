Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, İskilip'e bağlı Harun köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köy camisinin çatısında çalışma yapan İ.D., bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Cami imamı ve köylülerin yaptığı müdahaleye rağmen talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. İ.D.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

