İstanbul’da etkili olan lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Hava muhalefeti nedeniyle Şehir hatları yapılan seferlerle ilgili açıklama yaptı. Şehir Hatları A.Ş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, etkili olan lodos nedeniyle sabah saatlerinde yapılan Büyükada-Bostancı vapur seferinin iptal edildiğini duyurdu.
Bostancı-Büyükada vapur seferine lodos engeli
30.11.2019 - 09:23 | Son Güncelleme: 30.11.2019 - 09:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Bostancı-Büyükada vapur seferleri iptal edildi.
Etiketler : Bostancı-Büyükada,
665788 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/665788.aspx
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