Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kente kaçak akaryakıt getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kent girişinde durdurulan araçlarda yapılan kontrollerde 37 bin 838 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da 37 bin 838 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
30.11.2019 - 13:51 | Son Güncelleme: 30.11.2019 - 13:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da 3 ayrı operasyonda 37 bin 838 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayda 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaçak akaryakıt,
665852 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/665852.aspx
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