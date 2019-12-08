Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde akşam 19.00 sıralarında meydana geldi. Memal U. yönetimindeki otomobil TEM otoyolunda seyir halindeyken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki yeşillik alana çıktı. Ardından araç tekrar otoyola girerek durdu. Otoyoldan geçen araçların kaza yapan araca çarpmaması büyük bir facianın eşiğinden dönülmesine neden oldu.

Olayı gören vatandaşlar durumu, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan 2 yaralıyı hastaneye sevk etti.

Aracın sürücüsü 104 promil alkollü çıkarken ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.