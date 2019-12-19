Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis ekipleri gerginliğe müdahale ederken, hastanenin özel güvenlik görevlileri de hastane bahçesindeki yaşananları görüntülemeye çalışan gazeteciye saldırdı. Kamuya açık alan olarak geçen Isparta Şehir Hastanesi bahçesinde gazetecilik görevini yapmaya çalışan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Feti Kılıç, özel güvenlik görevlileri tarafından saldırıya uğradı. Cep telefonuyla yaşananları görüntülemeye çalışan Kılıç, güvenlik amiri olduğu tahmin edilen bir şahıs ve beraberindekiler tarafından görevi başında fiziki müdahaleye maruz kaldı. Basın kartını göstererek çekim yapmaya devam eden Kılıç, yine darbedildi. Olay, polisin özel güvenlik görevlilerine müdahalesiyle son buldu. Özel güvenlik görevlileri hakkında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.