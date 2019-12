Türkiye Gazetesi

Eskişehir’de bulunan bir çiftlikte üretilmeye başlanan tavus kuşlarının çiftleri 3 bin lira ile 5 bin lira arasında değişiyor. Yetiştirmenin ve üretim yapmanın zor olduğu tavus kuşlarının alıcıları ise bir hayli fazlayken, fiyatları ise büyükbaş hayvanlarla yarışıyor. Kanatlarını açtığında adeta bir renk cümbüşü sergileyen kuşlar, 28 günde yumurtadan çıkıyor. Eskişehir’de yapılan üretim merkezi çalışanı 21 yaşındaki Nıg Mohammed Agvanbay, her sene ortalama 150 tavus kuşu sattıklarını ifade etti. Agvanbay, "Tavus kuşlarını her gün belirli saatlerde bahçeye salıyoruz. Beslenmeleri için onlara buğday ve arpa gibi tahıllar veriyoruz. Beyaz tavus kuşlarının çiftini 5 bin liradan satıyoruz. Diğerlerinin çiftlerini de 3 bin liraya satıyoruz. Her sene ortalama 150 adet tavus kuşu satışı gerçekleştiriyoruz. İsteyen çok oluyor ama biz pek satmıyoruz. Çok fazla satmıyoruz çünkü üretim için kendimize de kalması lazım. Kendimize kalanları besleyip büyütüyoruz. Tavus kuşu yumurtasına gelirsek tanesi 75 liradan satılıyor. Yumurta almak isteyen de çok oluyor. Yumurtalardan uygun ortamlarda kendimize yavru çıkartıyoruz. Yavrular yaklaşık 28 günde yumurtadan çıkıyor. Bu hayvanların bakımı sanıldığı kadar zor değil kolay oluyor” dedi.