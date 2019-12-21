Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak rüzgarın, Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yarın ise şiddetini artırarak, pazartesi günü öğle saatlerine kadar Marmara ve Ege Bölgesinde fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getirebileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar ile baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

Yarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, akşam saatlerinden sonra İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in batısında sağanak yağış etkisini gösterecek.