Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün gece merkeze bağlı Ulukent Mahallesi Mizan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hafta önce cezaevinden çıkan C.D'yi fark eden vatandaşlar onu uzaktan takip etti. Şüpheli kentteki yoğun sisten de faydalanarak bir eve girmeye çalışırken vatandaşlar tarafından yakalandı. Vatandaşlardan biri C.D'nin kaçmasını önlemek için üzerine oturdu. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, şüpheliyi teslim alarak polis merkezine götürdü. Hırsızlığa teşebbüs suçundan işlem yapılan şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.