Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki demir yolu üzerinde parçalanmış halde bulunan cesedin 1 gündür ailesi tarafından kayıp olarak aranan 31 yaşındaki Havva Kalkan olduğu tespit edildi. Kalkın'ın cenazesi otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.
Demir yolunda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi
24.12.2019 - 21:24 | Son Güncelleme: 24.12.2019 - 21:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'da tren rayları üzerinde parçalanmış halde cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kütahya,
670826 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/670826.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER