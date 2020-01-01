Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla kamu birimlerimiz her türlü tedbiri almaktadır. Bu çerçevede, Afşin-Elbistan Elektrik Üretim AŞ’nin çalışmaları ‘geçici faaliyet belgesi’ alıncaya kadar durdurulmuştur. Bu süreçte ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız çevre standartlarını sağlayarak üretim ve istihdamın devamı için gerekli çalışmaları sürdürmektedir” denildi.
Afşin-Elbistan A Termik Santrali mühürlendi
01.01.2020 - 15:17 | Son Güncelleme: 01.01.2020 - 15:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin çalışmaları insan ve çevre sağlığının korunmasıyla amacıyla durduruldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : kahramanmaraş,termik santral,
672392 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/672392.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER