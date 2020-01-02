Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; olay Çal ilçesi İsmailler Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Taşdemir (72) isimli vatandaş, çarşıda gezdiği sırada ısınmak ve muhabbet etmek için bir kahvehaneye girdi. Taşdemir içeri girdikten birkaç dakika sonra aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Taşdemir’i ambulans ile Çal Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Taşdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.