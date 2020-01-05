Sincik ilçesinde dün gece etkili olan yoğun kar yaşından dolayı okullar 6 Ocak 2020 Pazartesi günü tatil edildi. Yoğun kar yaşı nedeniyle birçok köy yolunun ulaşıma kapandığı, kapanan köy yolların henüz açılmadığı gerekçesiyle ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 6 Ocak Pazartesi günü ara verildi.
Sincik’te okullar 1 gün tatil edildi
05.01.2020 - 19:38 | Son Güncelleme: 05.01.2020 - 19:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Etiketler : Sincik,
673288 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/673288.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER