Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sincik ilçesinde dün gece etkili olan yoğun kar yaşından dolayı okullar 6 Ocak 2020 Pazartesi günü tatil edildi. Yoğun kar yaşı nedeniyle birçok köy yolunun ulaşıma kapandığı, kapanan köy yolların henüz açılmadığı gerekçesiyle ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 6 Ocak Pazartesi günü ara verildi.